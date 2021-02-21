جدة - نرمين السيد - وأضاف محمد عبد الفتاح، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة إكسترا نيوز، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة الفيروس ساهمت بشكل كبير فى تقليل عدد الإصابات. وأوضح: "العلم أيد وجهة نظرنا فى التعامل مع أزمة كورونا، فكانت مصر واليابان من أقل الدول تضررا من الأزمة". وردا على سؤال حول توقيت تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح، قال "عبد الفتاح"، أنه "بعد الانتهاء من تطعيم جميع الأطقم الطبية الأسبوع المقبل، سيتاح تسجيل المواطنين الأولى بالرعاية للحصول على اللقاح، أو التوجه الى أقرب منشأة طبية حكومية للتسجيل بقاعدة البيانات، وسيتم بعث رسالة على هاتف المواطن بتوقيت وساعة الحصول على التطعيم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الصحة: لم نرصد أى تحور لـ كورونا فى مصر حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.