الطقس.. أسبوع جديد من التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وتوقعت سقوط أمطار، على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 30% تقريبًا، ومن خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط بورسعيد والعريش والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، ومتوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم.

طقس اليوم الأحد 21/02/2021

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وأضاف الخبراء، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من الإثنين 22 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 23 فبراير 2021 هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء .

الأحد 21 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30 % تقريبًا).

الاثنين 22 فبراير:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة (40%تقريبًا).

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

الثلاثاء 23 فبراير:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (%50 تقريبًا).

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة (70% تقريبًا).

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء 24 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطة (40% تقريبًا).

ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الخميس 25 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطة (40% تقريبًا).

ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد21/02/2021:

القاهرة: 18- 9

الإسكندرية: 18- 10

سيوة: 18- 5

العريش: 18- 10

الاسماعيلية: 17- 7

كاترين: 18- 1

أسيوط: 19- 6

اسوان : 23- 9

شلاتين: 26- 15