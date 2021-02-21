هالة زايد أمام صحة النواب اليوم.. ومناقشات موسعة لبيانها أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - تشهد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، مناقشة بيان الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة الذى تم إلقاؤه أمام مجلس النواب، فى ضوء مواصلة المجلس لدوره الرقابى على حكومة المهندس مصطفى مدبولى بعد رصد عدد من الملاحظات والتقصير على أداء الحكومة مع انطلاق الفصل التشريعى الثانى.





وكانت الدكتورة هالة زايد، قالت أمام مجلس النواب إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلولا لمواجهة التحديات التى تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت، وأنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتى من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتى بنسبة 100% من الأنسولين بكل أنواعه، و60% من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلى، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التى كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحل.

كما أكدت أهمية الدور الرقابى على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أى أزمات.

وأشارت زايد إلى ميكنة مخازن وزارة الصحة الرئيسية بنظام تشغيل المصانع المصرية بهدف مراقبة الدواء من المصنع إلى المخزن وصولاً لمنافذ التوزيع والبيع، ضمن استراتيجية الإصلاح والرقابة لأى مشكلة قد تواجه سوق الدواء ونقصه، مؤكدة أن هناك مخزونا كافيا من الأدوية، والمستلزمات الطبية كالقساطر والدعامات وفلاتر الكُلى وغيرها، بالإضافة إلى أن الوزارة انتهجت استراتيجية طموحة بزيادة أعداد التمريض والفرق الطبية فى المحافظات الحدودية ونجحت فى توفير العدد الكافى بأغلب تلك الوحدات.