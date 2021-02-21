صدور عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.

ونود أن ننوه في بداية النشرة إلى أنه من المنتظر أن يطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم، تطبيق IDSC الذي يقدم للقراء مجموعة متنوعة من المحتوى الإخباري والمعلوماتي المهم، يمكن التعرف عليه في فيديو جرافيك اليوم.

وإلى أبرز عناوين النشرة:

الرئيس يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية سيناء

وزير السياحة: 10 آلاف سائح يزورون مصر يومياً

نقابة الإعلاميين تقرر إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامى تامر أمين لإساءته لأهالي الصعيد

الكويت تحظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الولايات المتحدة تعتزم محاكاة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية

استطلاع: قطاع السياحة أكثر القطاعات تضرراً من كورونا يليه الملابس الجاهزة

18.1 مليار جنيه فائض للموازنة المصرية خلال الأشهر السبعة الماضية.. إنفوجرافيك اليوم

موقف مصر فى مؤشر الدول الأكثر نفوذاً.. إعرف ترتيب مصر

مؤسسة فيتش: استقرار الاقتصاد المصرى فى النصف الأول من 2020/ 2021 وانتعاشة قوية للاستثمارات الثابتة

التعليم عن بُعد في الصين

الدكتور/ ماجد عثمان يكتب: القضية السكانية: مصر بعد الـ 100 مليون

كتاب جديد/ تصميم حياتك العملية: كيف تحقق الازدهار والسعادة في العمل

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