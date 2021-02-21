وفاة سعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة متأثرًا بـ كورونا

غيب الموت صباح اليوم اللواء سعد عباس، متأثرًا بفيروس كورونا، ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وخضع سعد عباس للعلاج قبل أن تدهور حالته خلال الساعات الأخيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وقد شغل سعد عباس العديد من المناصب داخل التليفزيون حيث كانت بداية عمله في قطاع الأمن الذي تولى فيه منصب رئيس أمن ماسبيرو.

ثم تولي منصب نائب رئيس شركة صوت القاهرة قبل أن يتم ترقيته رئيسًا للشركة لمدة تزيد عن العامين.