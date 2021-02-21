هالة زايد أمام صحة النواب اليوم..ومناقشات موسعة لبيانها أمام البرلمان

تشهد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، مناقشة بيان الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة الذي تم إلقاءه أمام مجلس النواب، في ضوء مواصلة المجلس لدوره الرقابي علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي بعد رصد عدد من الملاحظات والتقصير علي أداء الحكومة مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني.

وزيرة الصحة أمام مجلس النواب

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قد قالت أمام مجلس النواب إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلولا لمواجهة التحديات، التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت، وأنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الأنسولين بكل أنواعه، و٦٠٪ من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات.

وأشارت زايد إلى ميكنة مخازن وزارة الصحة الرئيسية بنظام تشغيل المصانع المصرية بهدف مراقبة الدواء من المصنع إلى المخزن وصولاً لمنافذ التوزيع والبيع، ضمن استراتيجية الإصلاح والرقابة لأى مشكلة قد تواجه سوق الدواء ونقصه، مؤكدة أن هناك مخزونا كافيا من الادوية، والمستلزمات الطبية كالقساطر والدعامات وفلاتر الكُلى وغيرها، بالإضافة إلى أن الوزارة انتهجت استراتيجية طموحة بزيادة أعداد التمريض والفرق الطبية في المحافظات الحدودية ونجحت في توفير العدد الكافى بأغلب تلك الوحدات.

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