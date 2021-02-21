جدول مواعيد مباراة اليوم الأحد.. وأهم المواجهات

الدوري الاسباني

يستضيف فريق برشلونة فريق قادش في الدوري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

تقام مباراة ريال سوسيداد أمام فريق ألافيس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع.

يدخل فريق ويسكا أمام فريق غرناطة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يدخل فريق أتيليتك بيلباو أمام فريف فياريال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

بطولة الكنفيدرالية

يدخل فريق بيراميدز مباراته أمام فريق راسينج كلوب ابيديجان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

تقام مباراة النجم الساحلي أمام فريق يونج بوفالويس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يدخل فريق الاتحاد البيضاوي مباراته أمام فريق نكانا الزامبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً

الدوري الفرنسي

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته اليوم أمام فريق مونكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الدوري الإيطالي

تقام مباراة بينفينتو أمام فريق روما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً

يدخل فريق ميلان مباراته أمام فريق انترناسيونالي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً.