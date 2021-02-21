الذهب- ارشيفية
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 21-2-2021، تزمنًا الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث كانت قد شهدت حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع على مدار الأيام القليلة الماضية لتصل إلى أدنى مستوى لها، إلا أنها بدأت في مرحلة التعافي لترتفع من جديد.
أسعار الذهب اليوم
استقر سعر الذهب عيار 24 ليسجل 894 جنيه للجرام الواحد، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 782 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 670 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6256 جنيهًا، إلا أن أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من جديد.
تراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمي بشكل مستمر، حيث سجل سعر أونصة الذهب في هذا التاريخ 1840 دولار، ثم بدأ المعدن النفيس رحلة هبوط في البورصات العالمية ليخسر قرابة 56 دولار حتى اليوم الأحد 21 فبراير لتبلغ الأونصة 1784 دولار.
توقعات أسعار الذهب في مصر
يتوقع عدد من الخبراء، أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
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