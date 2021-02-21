استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 21-2-2021، تزمنًا الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث كانت قد شهدت حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع على مدار الأيام القليلة الماضية لتصل إلى أدنى مستوى لها، إلا أنها بدأت في مرحلة التعافي لترتفع من جديد.

موقع دوت الخليج الإخباري يرصد أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق العالمي الذي يؤثر على السعر المصري.

أسعار الذهب اليوم