ريال مدريد يقترب من ضم محمد صلاح.. تفاصيل

يمثل تعثر ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أهمية كبيرة للغاية خاصة من جانب الأندية المهمتة بالحصول علي خدمات نجم الفريق محمد صلاح وبعض النجوم الأخري، ولكن التركيز يأتي في صالح النجم المصري محمد صلاح، حيث يعتبر أهم الأوراق المطلوبة من جانب فريق ريال مدريد الإسباني.

موقع دوت الخليج الإخباري

هناك عوامل عديدة تتوقف الصفقة علي غتمامها ومن أهمها سعر محمد صلاح الكبير، والذي يقدر بـ150 مليون يورو، وهو رقم كبير حاليا بسبب تأثيرات جائحة كورونا علي دول العالم أجمع، ويأتي تعثر ليفربول يمثل أهمية كبيرة، لأنه في حال إنتهاء الموسم علي الوضع الحالي سيقبل ليفربول بمبالغ أقل نظرا للمستويات الضعيفة التي يقدمها الفريق حاليا.

ترتيب فريق ليفربول حاليا يمثل أزمة كبري للمسؤولين، حيث يتواجد الفريق حاليا في المركز السادس بشكل مؤقت ومن الممكن أن يتواجد في المركز الثامن أو التاسع بعد إنتهاء مباريات الأسبوع والمباريات المؤجلة، وفي حال إستقرار ترتيب الفريق في هذه المنطقة، فسيكون الفريق بعيدا عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا العام القادم، وهو ما يؤثر علي قيمة محمد صلاح التسويقية ولن يقبل باللعب في بطولة الدوري الأوروبي أو عدم التأهل لها من الأساس حتي الأن.

إرتبط إسم محمد صلاح بأندية كثيرة وكما ذكرنا أهمها ريال مدريد الإسباني، وهناك إيضا إهتمام كبير من جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يريد الفريق التعاقد مع النجم المصري وذلك تحسبا لرحيل نجم الفريق الشاب كيليان مبابي، والذي غرتبط إسمة بالإنتقال لريال مدريد وليفربول مع بداية الموسم القادم، وهناك إيضا تقارير تفيد بتواجد إهتمام من جانب يوفنتوس الإيطالي باللاعب المصري، وسيمني جميع الأندية النفس بالتواجد في المركز السادس أو علي الأقل المركز الخامس والمؤهل لبطولة الدوري الأوروبي وضياع حلم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أمر إنتقال محمد صلاح في نهاية هذا الموسم خارج قلعة الأنفيلد أصبح مؤكدا خاصة أنه أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا ويبتعد بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسية برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وستقل قيمة إنتقال محمد صلاح إلي النصف أي 70 مليون يورو علي الأقل في حال عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم مع الريدز، والرحيل بورقة الضغط الكبري بسبب عدم المشاركة في البطولة الأوروبية الكبري.