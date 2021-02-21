أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-2-2021 بعد مرور موجة الطقس السيء

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-2-2021، بعد تراجعها على مدار الـ 3 أيام الماضية ما بين 50 قرشا الى 2 جنيه في بعض الخضروات والفواكة، بسبب العرض والطلب، وتعرض العديد من المنتجات للتلف بسبب سوء الأحوال الجوية.

موقع دوت الخليج الاخباري يرصد قائمة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق، حيث تهتم العديد من ربات المنزل بمطالعة آخر تطورات السوق بشكل يومي قبل التوجه لشراء احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية.