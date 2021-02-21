أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-2-2021 بعد مرور موجة الطقس السيء

الخضروات والفاكهة - ارشيفية
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 21-2-2021، بعد تراجعها على مدار الـ 3 أيام الماضية ما بين 50 قرشا الى 2 جنيه في بعض الخضروات والفواكة، بسبب العرض والطلب، وتعرض العديد من المنتجات للتلف بسبب سوء الأحوال الجوية.
ارتفاع أسعار الطماطم والخيار
استقرت أسعار كيلو الطماطم في الأسواق لتبدأ من 3.30 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار كيلو الخيار بين 5 لـ 8 جنيهات، أما البطاطس تبدأ من 3.5 جنيه حتي 5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الجزر بين 3 - 4 جنيهات، وتراوح سعر البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات.
بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومى 3.5 جنيه للكيلو، وتبدأ سعر الكوسة من 4 جنيهات، والبسلة تبدأ من 8 جينهات، وكذلك الفاصوليا، وسجل الكرنب 7 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 35 -40 جنيهًا، أما الليمون يبدأ من 15 حتى 20 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء
استقر سعر التفاح الأحمر ليتراوح بين 15 الى 20 جنيه، التفاح الأصفر من 22 الى 30 جنيه للكيلو، ووصل سعر كانتلوب " أناناس" إلى 9.5 جنيهـ بلغ سعر اليوسفي 6.5 جنيه، أما الجوافة بـ 8.5 جنيه، وسجل سعر الموز البلدى إلى ـ10.5 جنيه، أنا عن العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيهًا، التفاح الإيطالى بـ ـ25 جنيهًا.
فيما تراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.
يذكر أن أسعار الخضروات والفاكهة تتغير في الأسواق بإختلاف المحافظات والمدن، وكذلك من تجار إلى آخر، فضلًا عن التغيرات الجوية التي حتمًا تؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة، ونقلها إلى الأسواق.
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