العملات- ارشيفية

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 21-2-2021 مع بداية التعاملات اليومية الصباحية بعد الإجازة الاسبوعية التي كانت مستمرة في البنوك يومي الجمعة والسبت. أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية بالجنيه المصري في البنك المركزي استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء ليصل إلى 15.59 جنيه، و 15.72 للبيع. كما توقف سعر شراء اليورو ليصل إلى 18.82 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 18.98 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.73 جنيه، وللبيع 21.92 جنيه. واستقر سعر الدولار الكندي للشراء ليصل إلى 12.29 جنيه، وسعر البيع وصل لـ 12.39 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 14.75، وسعر البيع 14.87 جنيه. أما اليوان الصيني استقر سعر الشراء عند 2.41 جنيه، و2.43 جنيه للبيع. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.37 جنيه، وللبيع 17.53 جنيه. أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية بالجنيه المصري في البنك المركزي استقر سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و للبيع 4.19 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.47 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.98 جنيه. وجاء سعر الدينار البحريني وفق اخر تحديث قام به البنك المركزى المصرى بالجنيه 41.35 جنيه للشراء، 41.71 جنيه للبيع. أما الريال العماني وصل سعر الشراء لـ 40.49 جنيه ، و41.84 جنيه للبيع. الجدير بالذكر، أن البنوك المصرية تتيح أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية "الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك"، إضافة للعملات العربية "الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى".

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