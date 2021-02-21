خناقة بين مي حلمي ونجم الزمالك بسبب تصريح "البوكسرات" !! (فيديو)

آثار وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الجدل خلال الساعات الماضية بسبب إنتساب تصريح له علي شاشة قناة الزمالك بشأن تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض وقال" لو نادي الزمالك طلب مننا فلوسنا وبوكسراتنا علشان نجدد لفرجاني إحنا تحت أمر الزمالك".

موقع دوت الخليج الإخباري

وظهر نجم الزمالك السابق علي شاشة الحدث اليوم، من خلال برنامج الحكم، وحدث صدام شديد بينه وبين مي حلمي مقدمة البرنامج، وواجهتة بالتصريح المنسوب إليه، وأكد بأنه لم يتحدث نهائيا بهذا التصريح ومن الصعب قول ذلك الأمر.

وتطرق عبد اللطيف لسؤال ضيف الحلقة الصحفي محمد الدكر، بشأن التصريح المنسوب إليه ولكن قاطعتة مي حلمي وطلبت منه أن يكون الحديث معها لأنها صاحبة البرنامج وليس الضيف، وحدثت مناوشات بسيطة بين الثنائي وتستكمل المكالمة بعد ذلك من أجل إظهار الحقائق.

أكد وليد صلاح عبد اللطيف أن تصريح "البوكسرات" لم يخرج منه علي شاشة الزمالك نهائيا ومن الممكن أن تكون الصورة المنشورة مفبركة أو غير صحيحة وأنه يرفض من الأساس قول هذا التصريح أمام الشاشات إحتراما لجميع المشاهدين.

وأستكمل حديثت: "خلال تواجدي في حلقة مباشرة علي قناو نادي الزمالك وكنت متواجد مع عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق، ولم أتحدث علي فرجاني ساسي نهائيا خلال الحلقة، وكان الحديث خاص بالأمور الفنية فقط".

وزاد: "نادي الزمالك كبير وفرجاني ساسي لاعب كبير أيضا وأتمني إستمرارة مع الفريق لأنه من العناصر الأساسية ولكن أزمة الأمور المالية هي التي تعطل تجديد التعاقد وأنه من أهم لاعبي الزمالك وأفضل إستكمال مسيرتة مع الزمالك وأن يعلم حجم وقيمة جمهور الزمالك الذي يقدرة دائما".

واختتم: "الزمالك يمر بأزمة مالية وعن فكرة جمهور الزمالك ببيع تيشرتات فرجاني وشرائها من أجل توفير قيمة تعاقدة من الممكن أن تحدث لأن لجنة الزمالك المؤقتة لا تستطيع توفير مبلغ 180 مليون جنية مدة التعاقد علي 3 سنوات".

ويريد فرجاني ساسي لاعب الزمالك التجديد لمدة 3 سنوات مقابل الحصول علي مبلغ 180 مليون جنية.