وزير البترول يزور رام الله وإسرائيل لبحث أهداف منتدى غاز شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - يتوجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، إلى رام الله وإسرائيل لإجراء مباحثات مع الدكتور محمد مصطفى، مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية، والدكتور يوفال شتانينز، وزير الطاقة الإسرائيلى، فى زيارة تشمل العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط الذى يضم الدول السبع المؤسسة "مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا".





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