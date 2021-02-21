صور.. انهيار 4 شرفات بعقار قديم فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - حيث استقبلت غرفة عمليات حى المنتزه أول بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء خرسانية من شرفات عقار بشارع 8 فى عزبة البحر، وانتقل مسئولى إدارات الإزالة والأزمات والكهرباء إلى موقع البلاغ.
وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من أرضى و3 طوابق علوية، وانهيار أجزاء من 4 شرفات بكامل طوابق العقار، دون حدوث إصابات.
وأوضحت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، أنه تم وضع حواجز خشبية حول العقار، وإزالة الأجزاء العالقة من الشرفات، وذلك حفاظا على حياة المواطنين.
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