السفير الإيطالى فى مصر: بلدانا تربطهما علاقات تاريخية ممتدة

جدة - نرمين السيد - قال جيامباولو كانتيبى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم الأحد، إن هناك مشروعا لإعادة تطوير وتأهيل البيت الإيطالى بمحافظة بورسعيد بالشكل المناسب الذى يفيد أهل المحافظة.





وأشاد خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول لتطوير مبنى القنصلية الإيطالية بمحافظة بورسعيد وتحويلها لمستشفى إيطالى وإعادة تأهيل وتطوير البيت الإيطالى، وذلك بديوان عام المحافظة، بالجهود والتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد. وأكد أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات تاريخية ممتدة، وأن بلاده حريصة على توطيد تلك العلاقات فى كافة المجالات.

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