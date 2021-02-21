صرف منحة الـ500 جنيه للدفعة الثالثة من العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - وأكد مركز معلومات عمال مصر فى بيان اليوم، أن التزام الدولة بهذه المنحة يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل العمال غير المنتظمين فى العمل، لافتا إلى أنه بإمكان العمال المستفيدين من المنحة الحصول عليها عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 4 آلاف مكتب.

وأشار إلى أن هناك عمال يستطيعون صرف المنحة عبر كروت "إيزى باى"، التى وزعتها الهيئة على المستفيدين مجانًا، وتتيح لهم سحب المنحة عبر ماكينات الصرف الآلى.

وأوضح المركز أن عدد المستفيدين من صندوق العمالة غير المنتظمة أو مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وصل إلى 1.5 مليون عامل، فيما وصلت إلى 1.7 الشهر الجارى بإجمالى ما يقرب من 800 مليون جنيه.

وأشاد عبدالوهاب خضر، مدير مركز المعلومات، بمواصلة الدولة دعمها لهذه الفئة المتضررة من تداعيات كورونا رغم التحديات الراهنة، مستشهدا بالبيانات والمعلومات الواردة أمس من وزارة المالية والتى كشفت أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة كورونا.

حيث تم بدء تحويل مليار جنيه، لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجائحة وحتى الآن، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفى مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى.