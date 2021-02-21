صور.. صناعات مصر العسكرية تزيّن معرض الدفاع الدولى IDEX 2021

جدة - نرمين السيد - وتشارك مصر فى المعرض بقوة، بجوار الجهات التصنيعية الأخرى، حيث يحضر المعرض المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى.

ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربى، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "EDEX 2021" الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام 2018.