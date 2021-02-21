سعفان يواصل جولاته الميدانية لتسليم وثائق التأمين للصيادين بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بزيارة مدينة كفر الشيخ، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيًا وصحياً وتأمينياً، وتنفيذ خطة كاملة وإنشاء قاعدة بيانات سليمة لتلك الفئات.





وفي هذا الإطار استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام المحافظة. ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم وثائق التأمين التكافلي لصيادى كفر الشيخ، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة، وذلك وفاءً لما وعد به الوزير خلال زياراته ولقاءاته السابقة علي أرض الواقع لصيادى 5 محافظات في الإسكندرية، والبحر الأحمر، وبورسعيد، وأسوان، وقنا. وقال وزير القوى العاملة: "سوف يتم الاستمرار بتلك اللقاءات بجميع المحافظات التي يعمل بها صيادى مصر، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة، بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدًا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى، باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.

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