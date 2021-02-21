”سعفان” يواصل جولاته الميدانية لتسليم وثائق التأمين التكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة...

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يقوم بزيارة لمحافظة كفر الشيخ، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة .

وفي هذا الإطار استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم وثائق التأمين التكافلي لصيادي ، فضلا عن العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به الوزير خلال زياراته ولقاءاته من قبل علي أرض الواقع لصيادي 5 محافظات في الإسكندرية ، والبحر الأحمر ، وبورسعيد ، وأسوان ، وقنا.

وقال وزير القوي العاملة : إنه سوف يتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع المحافظات التي يعمل بها صيادي مصر ، فضلا عن العمالة غير المنتظمة ، بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.