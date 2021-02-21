وزيرة الصحة: الأسبوع المقبل فتح باب التسجيل أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على فتح باب التسجيل أمام المواطنين لتلقى لقاح كورونا من الأسبوع المقبل.

وقالت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن تم إعطاء اللقاحات للأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والجامعات الذين يواجهون جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى: "العمل مستمر لتوفير اللقاحات لباقى الأطقم الطبية في كافة ربوع مصر حتى القطاع الخاص"، مشددة على أن مصر سوف تستلم شحنة كبيرة من اللقاحات، وسوف يتم فتح التسجيل أمام المواطنين من الأسبوع المقبل.