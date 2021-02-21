الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار على عدة مناطق بالبلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة على عدة مناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا هناك.

ويبقي الطقس مائل للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتنعدم فرص سقوط الأمطار هناك.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 8، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغري 9.