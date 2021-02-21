لليوم الرابع.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تتلقى طلبات الترشح

تتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، الأحد، طلبات المرشحين علي مقعد النقيب، وعضوية المجلس، في تمام الساعة 10 صباحًا لليوم الرابع علي التوالي.
وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، منوهة ب669أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.
ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.
ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.
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