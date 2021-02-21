النائبة أمل رمزى تتقدم باقتراح لمنح العاملين بالسياحة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تقدمت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن منح كافة العاملين بقطاع السياحة لقاح كورونا لتنشيط القطاع.





وأوضحت رمزى، أن قطاع السياحة يعد أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى الرئيسية، فعلى الرغم من الظروف القاسية التي شهدها خلال جائحة كورونا إلا أنه استطاع أن يحقق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار، مقارنة بـ13.03 ملياراً عن الإيرادات المحققة في العام 2019، واستقبلت البلد نحو 3.5 مليون سائح، بينما فى عام 2019 بلغ عدد السائحين حوالى 13 مليون، وكان المتوقع وصول العدد إلى أكثر من 14 مليون فى 2020، ولكن بسبب الجائحة حقق القطاع خسارة كبيرة انعكست على القائمين على المنظومة.

وتابعت رمزى:" ومن هذه الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة لم تتوان الدولة المصرية لحظة في دعمه حتى إتمام تعافيه وعودته مرةً أخرى إلى سابق عهده، ودعم المنشآت السياحية للاستمرار في تقديم خدماتها ودعم العمالة في قطاع السياحة، فأطلقت العديد من المبادرات لدعم وتنشيط السياحة وتم وضع العديد من الخطط لرفع كفاءة المناطق الأثرية، بالإضافة إلى الاكتشافات الأثرية الجديدة والتى سيكون لها أثر كبير فى دعم القطاع، إلى جانب افتتاح بعض المتاحف مثل متحف الغردقة ومتحف شرم الشيخ، وجميعها أمور تعزز عودة تدريجية للقطاع السياحي في الفترة المقبلة ".

واستكملت رمزى: "وإبان هذه الأهمية الكبرى لقطاع السياحة كونه أحد أهم مصادر الدخل القومى، نقترح إدراج العاملين فى القطاع السياحى، خاصة غير القادرين ضمن الفئات ذات الأولوية فى الحصول على لقاح كورونا، على أن يكون للمجتمع المدنى ورجال الأعمال دور فى هذا الأمر، وإلقاء الضوء من قبل مختلف وسائل الإعلام على هذه الخطوة، خاصة وأنها تعد إجراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لإنعاش القطاع مرة أخرى، خاصة وأن عامل الأمان وكذلك الأمن الصحى فى ظل إجراءات مواجهة كورونا في مصر، باعتبارها عوامل جاذبة للسياحة من مختلف دول العالم، وأن السياحة بشقيها الداخلى والخارجي مرتبطة بمدى التقدم المحرز في مواجهة الفيروس".