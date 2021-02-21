فيديوجراف.. مشاركة مصرية قوية فى معرض الدفاع الدولى IDEX 2021

جدة - نرمين السيد - وتشارك مصر فى المعرض بقوة، بجوار الجهات التصنيعية الأخرى، حيث يحضر المعرض المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى. ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض. شاهد الفيديو من هنا.

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