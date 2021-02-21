سعفان ومحافظ كفر يتبادلان الدروع على هامش تسليم وثيقة التأمين...

تبادلا محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الدروع ، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "نور الدين " تقديرًا له على الجهود المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على اهتمامه برعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين .

جاء ذلك خلال إطار تسليم الوزير، والمحافظ ، 9327 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و 2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بكفر الشيخ.