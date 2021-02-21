القوى العاملة: تعيين 4652 شاباً.. بينهم 19 من أصحاب الهمم والعزيمة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4652 شاباً ، منهم 19 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و 972 راغب عمل منهم 29 من ذوى القدرات ، فضلا عن توفير 239 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 463 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 417 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 130 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يناير الماضي، إلي أن المديرية تلقت 174 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 144 شكوي مرحلة من شهر ديسمبر ، تم بحث 204 شكوي منها، وتبين أن 82 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 122 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 114 شكاوى تحت البحث والدراسة .

اما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 510 منشأة ، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 316 محضراً ، وبحث 159 شكوى عمالية ، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 91 ترخيص ، و استخراج تراخيص لأول مرة لـ 34 أجنبياً ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 46 متدرب ، بإجمالى 3 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، كما قامت باستخراج 1181 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 1225 رخصة مزاولة حرفة.