الأعلى للإعلام يحذر من فتن البرامج الرياضية ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

شدّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين، بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة .

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له اليوم، بأن لجان الرصد تتابع تحلل بعض البرامج التي أسائت إلى الرياضة المصرية، ويفحص الشكاوى التي تلقاها في هذا الشأن، كما أنه وسيتخذ الجزاءات المنصوص عليها في قانونه، والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على استقرار الوسط الرياضي.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأكواد التي أصدرها تتضمن النقاط التالية :

١- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية .

٢- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية، أو تلك التي تنتمي إلى دولا أخرى، من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو إجتماعية أو أمنية أو غير ذلك، مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع .

٣- عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي أو تحقيق الإستقرار في المجتمع، أو في نشر العنف أو الإحباط .

٤- التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها وإستخدام تلك اللغة في الإرتقاء بالذوق العام .

٥- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية .

٦- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، و تجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع .

٧- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى .

٨- التركيز على الأحداث و السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها، وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع .

٩- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم .