مواعيد امتحانات نصف العام لكافة المراحل التعليمية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، مواعيد وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول لكافة المراحل التعليمية فى الإسكندرية.





جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا بحضور كل من يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية وموجهى المواد الدراسية.

وقال سعد، إن الصفوف الدراسية من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائى، لا يوجد امتحانات لطلابها فى نظام التعليم الجديد.

ولفت إلى أن امتحان الصف الرابع الابتدائي سوف تعقد داخل المدارس يوم 28 فبراير الجارى، والصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس المقبل، والصف السادس الابتدائى يوم 2 مارس، والصف الأول الإعدادى يوم 3 مارس، والصف الثانى الإعدادى يوم 4 مارس.

وأضاف سعد، أن الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة لكل صف، وتضم عدد من الأسئلة "اختيار من متعدد" موزعة على المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع فقط، طبقًا للوزن النسبي لكل مادة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الصف الثالث الإعدادي سوف يعقد يوم 7 مارس المقبل، قائلا:"سيكون امتحان واحد لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط".

وأشار إلى أن امتحانات الصفوف الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد إلكترونيا فى الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس المقبل، للطلاب الذين جرى تسليمهم جهاز التابلت، وورقي لبقية الطلاب بلجان مراقبة ومؤمنة حسب جدول الامتحان.

وعن امتحانات التعليم الفنى، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن امتحانات التعليم الفني ستجرى على شقين "العملية والتحريرية"، بمعدل زمني يومي لا يتعدى الثلاث ساعات يوميًّا على أن تعقد الامتحانات خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس، وذلك بنظام التبادل اليومى بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.