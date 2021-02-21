أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - يوم الأحد 21 فبراير: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا). نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء. يوم الإثنين 22 فبراير: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ). أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة (40 % تقريبا) . نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و شمال الصعيد. يوم الثلاثاء 23 فبراير: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (% 50 تقريبا). أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء على فترات متقطعة (70 % تقريبا). نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد . يوم الأربعاء 24 فبراير: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) . نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد. يوم الخميس 25 فبراير: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية و جنوب سيناء . يوم الجمعة 26 فبراير: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.



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