إنفوجراف.. أسباب الزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - الزيادة السكانية، من أبرز الأزمات التى تواجه الدولة المصرية، ومع تزايد معدل النمو الاقتصادى فى السنوات الأخيرة، تسعى الحكومة إلى الحفاظ عليه، وأن يدرك المواطن حجم الإنجازات على الأرض، لكن تظل مشكلة الزيادة السكانية شبحا يهدد خطط التنمية، خاصة مع تجاوز عدد السكان عتبة الـ 100 مليون نسمة.





ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز أسباب الزيادة السكانية فى مصر. ويعتبر الزواج فى سن مبكرة، وخصوصًا فى الأرياف، أحد أهم تلك الأسباب، حيث تبدأ المرأة فى الإنجاب وهى فى عمر 16 عامًا، إضافة إلى انتشار الأمية، حيث لا يفكر الأب والأم فى مستقبل أولادهما.

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