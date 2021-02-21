إنفوجراف.. كيف تستفيد من منظومة التأمين الصحى الشامل؟

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، كيفية التقديم فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وأهم مميزاته. ويشمل القانون تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية.

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