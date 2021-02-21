جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "نادى الصيد، القبارى، الورديان"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.
وأشار البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بطريق القبارى السريع أمام مرور القبارى.
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.