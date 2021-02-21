بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "نادى الصيد، القبارى، الورديان"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بطريق القبارى السريع أمام مرور القبارى.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.