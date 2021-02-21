التنمية المحلية تتواصل مع محافظة الدقهلية برصف طريق مدرسة رياض اطفال للغات...

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية لبحث شكوي عدد من المواطنين بقرية برق العز بمركز المنصورة والتى نشرت فى جريدة الوفد تحت عنوان " نداء إلى وزير التنمية المحلية " لطلب رصف وتمهيد الطريق المؤدى إلى مدرسة عبدالفتاح السيسى الرسمية المتميزة للغات لإنقاذ طلاب المدرسة من العوامل الجوية والأمطار .

وعلى الفور تم التواصل مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والذى وجه إدارة المتابعة والتخطيط بالمحافظة بفحص الشكوي حيث تبين أن الطريق المؤدى للمدرسة هو طريق ترابى يقع بين أرض زراعية وبها 2 مروي خصوصي وبطول 100 متر وعرض 3 متر ، كما تم تسوية الطريق والكشف عن بلاعات المروي المغطاه لتجنب ردمها والكشف عن كابل الانترنت الخاص بالمدرسة للحفاظ عليها ، وتم عمل شدة خشبية على جانبى الطريق تمهيداً لأعمال الرصف وستتم المتابعة لحين الإنتهاء من الأعمال .

وطالب شعراوي باستمرار المتابعة مع المحافظة لحين الانتهاء من عملية رصف طريق المدرسة .