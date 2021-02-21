براءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الأديان

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو هريدي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، بينما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 فبراير الحالي.

وشهدت الجلسة عدم حضور الفنانة رانيا يوسف، بينما حضر مقيم الدعوى.

وكان المحامي أشرف فرحات، قدم بلاغًا ضد رانيا يوسف، وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت رانيا يوسف في حوار مع المذيع نزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس والذي أذيع على إحدى الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.

وكانت النجمة رانيا يوسف أصدرت بيانًا صحفيًا حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التي حلت ضيفة عليها الشهر الماضي، وأثارت جدلاً واسعًا، بسبب تصريحاتها عن مؤخرتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.