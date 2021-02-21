إسلام أبازيد يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الصحفيين: تحديات كثيرة يواجهها أبناء المهنة

تقدّم الكاتب الصحفي إسلام أبازيد، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي، لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، والمقرر إجراؤها 19 مارس الجاري.

وأشار "أبازيد"، إلى أن قرار الترشح لم يكن سهلًا لإدراكه حجم المسئولية المترتبة على هذا القرار، إلا أن التحديات التي يواجهها أبناء المهنة، ومطالبات الزملاء بضرورة ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهتها دفعه لاتخاذ قرار الترشح.

وتابع أن الصحفيين بحاجة إلى من يسعى مُخلصًا لخدمتهم، لذا جاء شعار حملته "خدمات حقيقية.. رؤية واقعية"، بعيدًا عن زيف الوعود الانتخابية، معربًا عن تقديره لاختيارات الجمعية العمومية أيًا كانت النتائج، ومتعهدًا باستمراره في دعم الزملاء.