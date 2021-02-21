الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات

وشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى، بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالى لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى معرض الدفاع الدولي "IDEX 2017 " IDEX 2019".



ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربي، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "EDEX 2021 " الذى سيقام فى مصر فى دورته الثانية بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام ٢٠١٨.