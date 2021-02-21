كيفية الحصول اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

امتحانات التابلت- ارشيفية
يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن طريقة الحصول على اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، إستعدادًا لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي من المقرر أن يكن خلال الأيام القليلة القادمة.
طريقة الحصول على اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021
يمكن للطالب الحصول على أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي، من خلال اتباع الخطوات التالية بعد تسجيل الدخول رابط أكواد طلاب الثانوية العامة من خلال الدخول على studea.emis.gov.eg.
يدخل الطالب المعلومات التالية الأساسية التي تشمل الرقم القومي، الاسم رباعي، المحافظة، النوع سواء "ذكر – أنثى"، ومن ثم يتم الضغط على زر استعلام، وبعدها سيظهر كل البيانات التي يريدها الطالب ويعرف من خلالها الكود السري.
طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، قبل إغلاق باب تسجيل استمارة الامتحان للحصول على كود الامتحان، ما دفع الكثير من الطلاب للاستعلام عن أكواد الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2021.
امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2021
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيكون هناك امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونية لطلاب الثانوية العامة، في المنازل، حتى يتمكنوا من التعود على الشكل الجديد للامتحانات والتعامل على التابلت، وحل أي مشكلات تقنية تقابل الطلاب أثناء حل الأسئلة عبر التابلت.
وأوضح شوقي، أن الامتحانات ستعقد في إبريل المقبل، منوها إلى أن الامتحانات التجريبية دون درجات، وأن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا.
الجدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم صرح بعدد من القرارات بخصوص امتحانات الترم الأول، واستئناف الدراسة في الترم الثاني وسط الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها المدارس لإستكمال مهامها التعليمية دون توقف.
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