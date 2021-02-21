كيفية الحصول اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن طريقة الحصول على اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، إستعدادًا لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي من المقرر أن يكن خلال الأيام القليلة القادمة.

طريقة الحصول على اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

يمكن للطالب الحصول على أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي، من خلال اتباع الخطوات التالية بعد تسجيل الدخول رابط أكواد طلاب الثانوية العامة من خلال الدخول على studea.emis.gov.eg.

يدخل الطالب المعلومات التالية الأساسية التي تشمل الرقم القومي، الاسم رباعي، المحافظة، النوع سواء "ذكر – أنثى"، ومن ثم يتم الضغط على زر استعلام، وبعدها سيظهر كل البيانات التي يريدها الطالب ويعرف من خلالها الكود السري.

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، قبل إغلاق باب تسجيل استمارة الامتحان للحصول على كود الامتحان، ما دفع الكثير من الطلاب للاستعلام عن أكواد الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي 2021.