الصحف السودانية تفجر مفاجآة عن أزمة "كهربا ولاعب المريخ"

منذ إنتهاء مباراة الأهلي المصري أمام فريق المريخ السوداني وأن الحديث عقب نهاية اللقاء لم ينتهي، وذلك بسبب تصرف محمود كهربا لاعب المارد الأحمر،وحدثت مشادة بينه وبين لاعب المريخ السوداني عبد الرحمن إسحاق، وتبادلا بعض الكلمات، قبل أن يتدخل لاعب الأهلي عمرو السولية في المشهد وينهر كهربا عن فعله.

موقع دوت الخليج الإخباري

ولكن نفي نادي المريخ السوداني عن ماقيل:أن نادي المريخ السوداني تقدم بشكوي ضد الاعب محمود كهربا حيث تحدث مسئولو النادي أن ماحدث مع الاعبين أمر طبيعي ونحترم النادي الأهلي بأكملة.

ومن ناحيه أخري لم تكن التقارير السودانية تتحدث فقط عن كهربا المريخ أيضا أدان استهزاء لاعبي الأهلي السابقين، رضا عبد العال وشريف عبد المنعم، بالنادي وتاريخه، خصوصا بعد التصريحات التي تناولوا فيها الفريق ولاعبيه وقالوا إنهم "سعداء باللعب في استاد القاهرة".

وتحدث نائب رئيس المريخ السوداني :ما حدث كان داخل الملعب ويعالج داخل الملعب وليس خارجه، إذا حصلت إشكالية يمكن أن تعالج في إطار عتاب باعتبار أن الأهلي والمريخ أشقاء.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصد21 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

وتستمر أزمات محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي منذ إنتقالة للفريق وحتي الوقت الحالي، وكانت البداية بالأزمة التي حدثت في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك قبل عام، وتم إيقافة لمدة 10 مباريات وحدثت مشادة أخري مع محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي وتم تغريم كهربا مبلغ مليون جنية وهذه الغرامة هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي علي مر التاريخ.