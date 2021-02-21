تفاصيل مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين.. تعرف على الموعد المحدد لصرف الرواتب

لايزال عدد كبير من العاملين يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير، وخاصة قطاع المعلمين، لتتصدر مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين قائمة الأكثر بحثًا عبر "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.

موقع دوت الخليج الإخباري يرصد موعد صرف مرتبات شهر فبراير للمعلمين، والعديد من العاملين في الدولة، حيث تستعد وزار المالية لصرف رواتب شهر فبراير لنحو 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، بداية من يوم الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري لتستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم 25 فبراير.

مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين