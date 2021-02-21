تعرف علي موعد مباراة بيراميدز اليوم في الكونفدرالية والتشكيل المتوقع

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الأحد أمام فريق راسينج كلوب والتي من المقرر إقامتها في تام الساعة السادسة مساءً بملعب الدفاع الجوى فى دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

موقع دوت الخليج الإخباري



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت. وتعد مواجهة اليوم ليست بالصعبة بالنسبة لفريق بيراميدز بعد فوزه علي بطل كوت ديفوار خارج الديار والتي أنتهت بنتيجة هدفين دون رد، حيث يرغب الفريق في حصد بطولة الكنفيدرالية هذا الموسم لتكون أول بطولة له في تاريخة لاعب الفريق بتسجيله هدفيين خلال مباراة اليوم، أحرز الأول في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 82 من أحداث الشوط الثاني. وضع بيراميدز قدما ونصف في الدور القادم من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد تحقيق الإنتصار بفارق هدفيين خارج الديار، الأمر الذي سهل مهمة صعودة، حيث يحتاج بيراميدز للتعادل أو الهزيمة بفارق هدف علي أقل تقدير، وهو أمر شبه مستحيل في ظل ضعف المنافس وتواضعه. تشكيل بيراميدز المتوقع: راسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - عبدالله السعيد. خط الهجوم: رمضان صبحي - جون أنطوي - إبراهيم عادل. والجدير بالذكر أن يحتل فريق بيراميدز المركز السابع برصيد 18 نقاط من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما اخر مواجهات الفريق كان أمام فريق طلائع الجيش والتي أنتهت بنتيجة 1/0 لصالح بيراميدز.

ويعاني فريق فريق هذا الموسم في بطولة الدوري ويتواجد في المركز السابع في بطولةالدوري ولديه 19 نقطة بعد خوض 12 مباراة هذا الموسم، وفاز الفريق في 4 مباريات هذا الموسم فقط، وتعادل في 6 مباريات وخسر مبارتين.

ولم يقدم بيراميدز الأداء المنتظر منه هذا الموسم خاصة بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أهمهم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وتعاقد معه لمدة 5 سنوات قادمة مقابل مبلغ مالي كبير.

