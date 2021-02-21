الزمالك "محبوس" في الجزائر وممنوع من السفر إلى السنغال

لم تصل حتي الأن بعثة نادي الزمالك إلي السنغال من أجل خوض لقاء فريق تونجيت السنغالي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان من المفترض وصول بعثة الفريق غلي السنغال ولكن تفاجئ الجميع بحجز بعثة الفريق في الجزائر حاليا ولم يتمكنوا من مغادرة البلاد حتي الأن.

موقع دوت الخليج الإخباري

وقالت نهي خضر سفيرة مصر في السنغال: "أن سبب تواجد بعثة الزمالك في الجزائر هو عدم وجود تصريح دخول الأراضي الموريتانية، وكان من المفترض أن تحصل الطائرة علي التاصاريخ الخاصة ولكن لم يحدث ذلك".

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية: "نتواصل بإستمرار مع بعثة الزمالك من أجل حل الأزمة الحالية، وأن بعثة الفريق تحاول الحصول علي تصريح السفر عن طريق المغرب وهناك إجراءات قوية حاليا من أجل حل الأزمة سريعا والسفر للسنغال والإستعداد للمباراة المرتقبة".

واختتمت: "الطائرة ذهبت إلي الجزائر من أجل تموين البنزين، وعند الخروج والإستعداد للمغادرة فوجئ الجميع أن تصريح دخول الأراضي الموريتانية غير موجود وتم إحتجاز البعثة".

ويلعب الزمالك مساء الثلاثاء القادم أمام تونجيت السنغالي، علي ملعب لات ديور، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغيير طاقم التحكييم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وقرر الكاف إسناد مهمة التحكيم إلى طاقم غاني ضم كلا من:

دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني و وأداري عبد اللطيف حكم رابع.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من رحلة السفر إلى السنغال، بسبب الإصابة في الركبة، كما قرر استبعاد حازم إمام بسبب الإصابة للتكون قائمة الزمالك من:



حراسة المرمى : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل .