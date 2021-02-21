خبر مفرح للأهلاوية.. المارد الأحمر يعلن عن موعد عودة علي معلول

كشف أحمد أبو عبلة الطبيب الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة ظهيره الأيسر التونسي علي معلول، بعد غيابه لفترة عن الفريق بسبب الإصابة.

وقال أبو عبلة أن علي معلول سيبدا ألمشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الجماعية خلال الـ28 ساعة القادمة، عل أن ينتظم في اللتدريبات بالشكل الطبيعي بدايةً من الخميس المقبل الموافق 25 من فبراير الجاري.

وكان علي معلول قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، في الدقائق الأولى من المباراة التي جمعت بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

خسر الأهلي في تلك المباراة بنتيجة هدفين دون رد سجلهما البولندي روبرت لوفاندوفسكي.