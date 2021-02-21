بكلمات رومانسية ..حنان ترك تستعيد ذكريات أول لقاء مع زوجها من 9 سنوات

بكلمات مليئة بالحب هنأت النجمة المعتزلة حنان ترك زوجها رجل الأعمال محمود مالك بمرور تسع سنوات على أول لقاء بينهم، معبرة عن امتنانها للسنوات التي عاشتها وتعيشها معه، داعية من الله عز وجل أن يدوم بينهم الخير والود والاستقرار طوال العمر.

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رسالة حنان ترك لزوجها بعد مرور 9 سنوات على أول لقاء

ونشرت ترك صورة تجمعها بزوجها عبر خاصية الستوري بحسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها:"زي النهارده من 9 سنين، كانت أول مرة نشوف بعض .. أحلى سنين عدت وإن شاء الله اللي جاي أحسن".