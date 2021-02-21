هند رشاد: بعض المدارس الخاصة لم تنفذ قرار الوزير بشأن إلغاء نسب الزيادة فى المصروفات الدراسية

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إنها ستقدم طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، طارق شوقي، وذلك بشأن عدم تنفيذ بعض المدارس الخاصة لقرار الوزارة فيما يتعلق بإلغاء نسب الزيادة في المصروفات الدراسية عن العام الدراسي 2020/2021.

هند رشاد تعترض على عدم تنفيذ قرار الوزير

وتابعت عضو مجلس النواب، هند رشاد:" وزارة التربية والتعليم قامت بإلغاء تلك الزيادة تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحد من الآثار الاقتصادية الصعبة التى طالت السادة المواطنين جراء انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك العديد من المدارس التي ضربت بقرار الوزارة "عرض الحائط " على حد وصفها، مؤكدة على أن طلب الإحاطة يحتوى على مرفقات تثبت وترصد أمثلة لعدم تنفيذ ذلك القرار.

هند رشاد: نثق فى قدرة المسئولين على معالجة المشكلة

وأختتمت عضو البرلمان، هند رشاد، بيانها الصحفي مؤكدة على ثقتها الكبيرة في وزارة التربية والتعليم والسادة الموقرين القائمين عليها في معالجة تلك الإشكالية التي تؤثر بشكل سلبي وبصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية للسادة المواطنين.