رضا البلتاجي يراقب مباراة الجونة والمقاولون العرب بالدوري

أسندت لجنة الحكام بالجبلاية مسؤولية مراقبة مباراة الجونة والمقاولون العرب، في إفتتاحية مباريات الأسبوع الـ13 لبطولة الدوري الممتاز، إلي الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي.

موقع دوت الخليج الإخباري

وكان البلتاجي مراقبل لمباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدروي العام السابقة، ودائما يتم غسناد المباريات الهامة والكبري مسؤولية مراقبة المباريات نظرا لخبراتة الكبيرة التي يتمتع بها.

تنطلق مباراة الجونة والمقاولون في تمام الساعة 2.30، وستقام علي ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة.

وتم تعيين حكام المباراة من جانب لجنة التحكيم وجاءت كالتالي:-

حكم ساحة: جهاد جريشة.

مساعد حكم أول: صالح محمد

مساعد حكم ثاني: خالد حسين.

حكم رابع: ايمن أبو العز.

حكم فيديو: أمين محمد عمر.

مساعد حكم فيديو: سعيد حمزة.