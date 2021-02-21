قضية مخدرات مصرية تتصدر محرك جوجل بالمملكة العربية السعودية

من تعاطي وبيع للاتجار والتصنيع، لم يتوقف الخارجين عن القانون بتعاطي المخدرات وبيعها فقط بل تطور نشاطهم ليجهزوا مكان مخصص لهم ليصنعوا المواد المخدرة ويقومون ببيعها للحصول على المزيد من الأموال، والكثير من الضحايا.

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وأصبحت قضايا المخدرات محط اهتمام الملايين ليس فقط على المستوى المحلي بل اتسع ليصل لمختلف دول الوطن العربي، وشهدت تلك القضية اهتمام كبير من قبل المواطنين، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

تصنيع المخدرات بشقق سكنية بمدينة نصر

5 شقق سكنية بمدينة نصر بالقاهرة، حولها تجار المخدرات لمصانع لإنتاج الاستروكس المخدر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمتهم، وعُثر بداخلها على أدوات التصنيع وكميات من المواد المخدرة.

بدأت الواقعة حين قامت الأجهزة الأمنية بضبط "بندقية خرطوش وطلقات ومبلغ مالي وهاتفين محمولين"، داخل إحدى السيارات في مدينة السلام بالقاهرة، والتي لاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة خلفه.

ضبط المتهم في تصنيع الاستروكس المخدر بمدينة نصر

وبعد تشكيل فريق بحث جنائي نجح في تحديد المتهم الهارب وظهر أنه مقيم بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، وله معلومات جنائية، وتبين تكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع 5 أشخاص مقيمين بذات المحافظة، تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة "مخدر الاستروكس"، بقصد الاتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم الكشف عن القضية والقبض على المتهم ويجرى معه التحقيقات اللازمة.