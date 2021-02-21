طلب عاجل من مدرب جالطة سراي تجاه مصطفي محمد.. تفاصيل

بعد التطور السريع للمحترف مصطفي محمد مع فريقه الجديد جالاتا سراي التركي والذي تألق وأحرز العدديد من الأهداف، حيث نال إشادة كبيرة من نجوم الكرة ومن الجماهير في تركيا و مصر.

موقع دوت الخليج الإخباري

وأشارت تقرير تركي أن فاتح تريم المدير الفني لنادي التركي طلب ضم مصطفي محمد نهائياً من صفوف الزمالك.

جالاتا سراي نجح في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، في ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مع أحقية الشراء.

وقال تقرير صحيفة "sozcu" التركية: أن مدرب الفريق فتح تريم طلب ضم الاعب من إدارة النادي، تفعيل بند شراء مصطفى فتحي، وزميله النيجيري هنري أونيكورو بنهاية الموسم الحالي.

وأكد فاتح تريم خلال تصريحاته للصحيفة التركية: "يجب أن على مصطفى محمد، وهنري أونيكوروأن يشعرا بالانتماء والفخر في لجلطة سراي، ويركزا فقط في الملعب، وعقولنا يجب أن تكون مرتاحة".

الجدير بالذكر أن يحتل فريق جالطة سراي المركز 54 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق، حيث انتقل مصطفى محمد إلى جلطة سراي قادماً من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، مع أحقية النادي التركي في التعاقد معه لمدة 4 سنوات بشكل نهائي.

ومن ناحية اخري شهدت الاشهر الأخيرة خلاف شديد بين الاعب و أحمد بيلال نجم الأهلي السابق وذلك بسبب تعليقاته المستمره علي الاعب والتطاول في حقه حيث كان الأعلامي أحمد شوبير قد علق على هذا الأمر، وتناول أحمد بلال لمصطفى محمد بشكل مبالغ فيه، ووصول الأمر للسخرية في بعض الأحيان، وقال: "يجب أن نكف عن نغمة أهلى وزمالك مع المحترفين، مصطفى محمد يحتاج المساندة من الجميع لأنه يمثل مصر وسيفيد منتخب مصر".

وتابع: "أنا أحب أحمد بلال جدا وهو من الأشخاص المهذبين ولا يصح أن يتكلم على مصطفى محمد كتير، يجب عليك يا بلال أن تساند مصطفى محمد، ولا يصح أن تقول لا أملك الوقت لمتابعه، لا يجب أن تتابعه يا بلال لأنك عندما احترفت فى تركيا كنا نتابعك وندعمك ونساندك".