عادل عبدالفضيل يطالب رجال الأعمال بتوجيه الاستثمارات نحو سيناء وتنميتها

طالب النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، رجال الأعمال والمستثمرين بتوجيه استثماراتهم نحو سيناء، والعمل على تنميتها والاستفادة من الأيدى العاملة بها، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، وهو ما ظهر خلال لقاءاته واجتماعاته مع أعضاء الحكومة والمسؤوولين، ومتابعة عمليات التنفيذ لما له من مردود استراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة.

عادل عياد: سيناء ذات منطقة جغرافية خاصة

وأضاف عادل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن سيناء منطقة ذات طبيعة جغرافية خاصة، وهو ما سيساعد على استصلاح الأراضي، وزراعتها من خلال المشروع القومى، الذى يتم تنفيذه من نقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب، مؤكدا أن ذلك سيسهم بشكل قوى فى توفير بيئة اجتماعية وحياة كريمة لأهالينا فى سيناء.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، عادل عياد، إلى أن الرئيس السيسي، يعطى أهمية وأولوية للمواطن المصرى فى كافة بقاع الجمهورية بشكل عام، وللمواطنين فى المناطق النائية والحدودية بشكل خاص، وذلك نظرا لبعد الخدمات والاحتياجات عنهم، فتوفير البيئة الزراعية والصناعية والانتاجية لهم هو أحد أولويات حقوق الإنسان، مضيفا أن مصر حباه الله برئيس وطنى مخلص يسعي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.