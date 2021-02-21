تطور جديد في أزمة بعثة الزمالك تعرف عليه

أعلن محمد أسامة طبيب الفريق الأاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأزمة التي تعرضت لها بعثة الفريق في الجزائر قد حلت وأن الفريق سيتحرك خلال نصف ساعة.

وكانت بعثة الزمالك قد تم حجزها في الجزائر لمدة 10 ساعات بعدما رفضت موريتانيا عبور طائرة البعثة عبر المجال الجوي الخاص بها، لعدم حصولها على التصريح الأمني اللازم.

وكشف محمد أسامة عن رحلة الطائرة التي ستتحرك من الجزائر مرورا بمالي وصولا إلى السنغال، على أن تصل إلى الأراضي السنغالية خلال 5 ساعات من الآن.