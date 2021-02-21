تطور جديد في أزمة بعثة الزمالك تعرف عليه

أعلن محمد أسامة طبيب الفريق الأاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأزمة التي تعرضت لها بعثة الفريق في الجزائر قد حلت وأن الفريق سيتحرك خلال نصف ساعة.
وكانت بعثة الزمالك قد تم حجزها في الجزائر لمدة 10 ساعات بعدما رفضت موريتانيا عبور طائرة البعثة عبر المجال الجوي الخاص بها، لعدم حصولها على التصريح الأمني اللازم.
وكشف محمد أسامة عن رحلة الطائرة التي ستتحرك من الجزائر مرورا بمالي وصولا إلى السنغال، على أن تصل إلى الأراضي السنغالية خلال 5 ساعات من الآن.
يأتي هذا في ظل استعداد الزمالك لمواجهة فريق تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.
وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو عن قائمة الزمالك للمباراة، والتي أتت كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.
خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.
وواجه محمد أشرف روقة لاعب خط وسط نادي الزمالك أزمة بعدما تفاجأ المسئولين بالنادي أن الباسبور وأوراق السفر الخاصة به قد انتهت، مما أجبر بعثة الزمالك على تركه بالقاهرة والسفر بدونه.
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