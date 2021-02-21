براءة رانيا يوسف من تهمة الإفساد وازدراء الأديان

رانيا يوسف- ارشيفية
أعلنت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو هريدى، براءة الفنانة رانيا يوسف، بعدما توجهت لها عدد من التهم خلال الفترة الماضية منها الإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، بعد ظهورها مع الاعلامي العراقي نزار الفارس.
رانيا يوسف
كما أصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة، وحددت محكمة جنح قصر النيل جلسة 21 فبراير المقبل للمحاكمة.
وكان قد تقدم المحامي اشرف ناجي بلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف مشيرًا في دعواته إلى أنه فى إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها رانيا يوسف فى حوار تليفزيونى مع المذيع نزار الفارس، فى برنامج "مع الفارس" والذى أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.
تصريحات رانيا يوسف في المحكمة
كشفت مصادر قضائية، أن جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد الفنانة رانيا يوسف، خلال الفترة الماضية، بسبب تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، والتي تعد خادشه للحياء، وتسببت في حالة استياء واسعة بين رواد السوشيال ميديا.
وكانت النجمة رانيا يوسف أصدرت بيانًا صحفيًا حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التى حلت ضيفة عليها الشهر الماضى وأثارت جدلاً واسعًا، بسبب تصريحاتها عن مؤخرتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.
يعرض حاليًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل الأنسة فرح الجزء الثاني الذي تدور أحداثه فى إطار درامى كوميدى، والمسلسل أيضًا من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد الكيلانى، جيلان علاء، هبة عبد العزيز، ومن إخراج أحمد الجندى، ويستكمل إخراج الجزء الثانى وائل فرج.
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